Европейский Союз планирует заморозить счета президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Financial Times.

Голосование по поводу заморозки счетов должно пройти уже сегодня.

Как рассказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России, в нем будут санкции против Путина и Лаврова.

При этом он сказал, что ЕС не будет вводить запрет на въезд в Европу Путину и Лаврову.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал наказать Путина санкциями, которые почувствуют все россияне.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия Путина "покушением на мир и стабильность в Европе" и анонсировал масштабные санкции.

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