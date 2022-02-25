Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 25 февраля провели телефонный разговор. Си Цзиньпин сказал, что Китай настаивает на мирном урегулировании конфликта между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин также призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм безопасности.

Также Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, сообщает китайское центральное телевидение

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.