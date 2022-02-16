Китай обвинил США в том, что они "разыгрывают угрозу военных действий и создают напряженность" по поводу российского "вторжения". В частности, в КНР имеют в виду заявление президента США Джо Байдена о том, что более 150 000 российских военнослужащих все еще сосредоточены у границ Украины после объявления Москвой о частичном выводе войск.

Об этом сообщает Reuters.

"Такая настойчивая шумиха и дезинформация со стороны некоторых западных стран создадут турбулентность и неопределенность в мире, полном проблем, и усугубят страдания и раскол", - сказал журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на регулярном брифинге в Пекине 16 февраля.

"Мы надеемся, что стороны прекратят такие кампании по дезинформации и сделают больше на благо мира, взаимного доверия и сотрудничества", - добавил спикер МИД КНР.

Также он заверил, что руководство Китая и России постоянно работает над развитием долгосрочных отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества на основе неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи страны.

Как сообщала "Страна", глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны Российской Федерации по отношению к Украине на этой неделе.

Также в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.