Президент США Джо Байден выступает с обращением по поводу ситуации вокруг Украины, его выступление нонсировалось Белым домом несколькими часами ранее. В своей речи он пригрозил Российской Федерации серьезными санкциями в случае вторжения в Украину.

Трансляция его речи идет в Фейсбуке администрации.

Как выразился Байден, если Россия нападет на Украину, США и их союзники "применят мощные санкции". В частности, остановят трубопровод "Северный поток - 2".

При этом воевать с Россией Вашингтон не собирается.

"Мы не пошлем американских военных сражаться в Украину", - заявил Байден.

Ранее "Страна" разбиралась, начнется ли война с Россией 16 февраля, как предрекала западная пресса. Напомним, 15 февраля сразу несколько британских СМИ не просто "назначили" войну на среду, но даже указали конкретное время российского "вторжения" - три ночи по киевскому времени. Войну в эту дату уже успели опровергнуть как в Украине, так и в России.

Также мы опросили депутатов парламента и узнала, как они относятся к тому, что западные СМИ нагнетают панику вокруг вторжения России.