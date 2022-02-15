"Страна" проанализировала тексты материалов британских изданий The Sun и Mirror о "вторжении России" уже ближайшей ночью. Напомним, что таблоиды указали конкретное время.

The Sun ссылался на неназванный источник в разведке. Издание написало, что военная операция начнется в час ночи. Наступление начнется с массированного ракетного удара и атаки двухсоттысячной группировки. Удары якобы будут наноситься по военным и правительственным объектам.

Красной нитью через материал проводится мысль, что сегодняшние заявления России об отведении войск не соответствуют действительности. Мол, отведя 10 тысяч военных, Москва оставляет границе 130 тысяч у себя на территории, 40 тысяч в Беларуси и 30 тысяч на Донбассе.

"Вторжение", пишет The Sun, начнется со всех сторон - севера, востока и юга. При этом издание приводит комментарии российских властей, которые опровергают такие намерения.

Аналогичная информация и риторика прослеживается у Mirror. Издание также пишет о "вторжении" в ближайшую ночь. И к нарисованной коллегами картине добавляет, что Россия высадит десант на украинское побережье Черного моря.

Причем Mirror тоже пытается опровергнуть сегодняшнее решение России отвести часть войск от границы с Украиной: "Зловещие новости поступили через несколько часов после того, как Россия отвела войска".

Газета пишет, что во время отвода техники Россия оставила на местах машины для установки мин и развернула тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Материалы газет прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть у обоих изданий видна попытка сбить успокаивающий эффект от заявлений минобороны РФ, на котором уже укрепились рубль и гривна.

Правда Mirror дает другие цифры по численности войск: 126 тысяч на восточных границах Украины, 80 тысяч в Беларуси. И просто "тысячи" на юге.

И также в конце упоминаются опровержения российских властей, что все это фейк", - говорится в публикации.

Ранее американский NBC News со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США опубликовал карту с 9 возможными направлениями нападения России на Украину

Между тем, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину. Зеленский призвал украинцев в "день вторжения" надеть синие-желтые ленточки и объявил 16 февраля Днем единения.

Также напомним, что "Страна" следит за тем, что происходит во вторник, 15 февраля.