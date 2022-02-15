Минобороны России во вторник, 15 февраля, опубликовало кадры отвода войск от границ Украины после завершения учений.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.

Отметим, что 14 февраля в соцсетях появились видеоролики с якобы едущей по России на границу с Украиной военной техникой. Есть вероятность, что технику и войска, наоборот, отводили от границ.

Напомним, в Беларуси сейчас проходят совместные с Россией учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля.

В связи с этим состоялся телефонный разговор министра обороны Резникова с его коллегой из республики Беларусь Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.