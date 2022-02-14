Украина и Беларусь договорились о взаимных командировках своих военных атташе на учения
Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на своей страницы в Facebook.
"В целях укрепления взаимного доверия согласовали визит атташе по обороне Беларуси в Украине на мероприятия учений "Заметиль-2022", а также визит атташе по обороне Украины в Беларуси на мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", - сказано в сообщении.
Кроме того, министры обсудили реализацию мер по повышению доверия и прозрачности при военных учениях возле государственной границы и исключении возможных происшествий и взаимному информацированию по возникновению ЧС.
Напомним, в Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят возле украинской границы. В Украине же проходят военные учения "Заметиль-2022".
Также сообщалось, что в НАТО заявили о самом масштабном скоплении военной мощи РФ в Беларуси со времен холодной войны.