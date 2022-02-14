Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на своей страницы в Facebook.

"В целях укрепления взаимного доверия согласовали визит атташе по обороне Беларуси в Украине на мероприятия учений "Заметиль-2022", а также визит атташе по обороне Украины в Беларуси на мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", - сказано в сообщении.

Кроме того, министры обсудили реализацию мер по повышению доверия и прозрачности при военных учениях возле государственной границы и исключении возможных происшествий и взаимному информацированию по возникновению ЧС.





Напомним, в Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят возле украинской границы. В Украине же проходят военные учения "Заметиль-2022".

Также сообщалось, что в НАТО заявили о самом масштабном скоплении военной мощи РФ в Беларуси со времен холодной войны.