Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что в ближайшие годы в Союзное государство с Россией войдут многие постсоветские страны, включая Украину.

Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву.

Лукашенко сказал, что он уверен, что Украина войдет в Союзное государство России и Беларуси через 15 лет.

"Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что отрежет Украине поставки электричества и ГСМ в случае обострения на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции между двумя странами. Он включает в себя 28 союзных отраслевых программ.

"Страна" подробно разбиралась, как Путин и Лукашенко перезапустили Союзное государство и что это значит для Украины.

Также мы писали, что в Минске при участии Путина и Лукашенко состоялся первый Госсовет Союзного государства.

Позже Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз.