Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что Западу нужно "вступить в борьбу", иначе РФ приведет Казахстан к "восстановленному Советскому Союзу".

Кроме того, "Страна" также детально разбирала законопроект президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран. В их число входят лица, рожденные в СССР и их дети.