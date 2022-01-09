Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремится восстановить тот геополитический порядок, что существовал во времена Советского Союза. Американский чиновник назвал это "неприемлемым".

Об этом Энтони Блинкен сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал госсекретарь США.

Энтони Блинкен добавил, что для США такие стремления России являются "неприемлемыми".

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва от переговоров с Россией, которые начнутся уже завтра, 10 января. При этом он считает, что прогресс все же возможен.

Ранее "Страна" сообщала, что казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что Западу нужно "вступить в борьбу", иначе РФ приведет Казахстан к "восстановленному Советскому Союзу".

Также мы писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран. В их число входят лица, рожденные в СССР и их дети.