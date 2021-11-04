Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции между двумя странами. Он включает в себя 28 союзных отраслевых программ.

"Выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - заявлял Александр Лукашенко.

Декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы" был подписан в рамках заседания Высшего государственного совета России и Беларуси, в котором Путин участвовал по видеосвязи, находясь в это время в Севастополе. Свою подпись он поставил на документе рашьше.

"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", - заявил Лукашенко на заседании совета.

"Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан", - сказал Владимир Путин.

Напомним, Лукашенко сегодня поздравил крымчан с российским праздником и заявил, что готов приехать в Крым.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин в Севастополе назвал белых и красных времен Гражданской войны патриотами России.

Также мы сообщали, что Путин хочет отправить белоруса в космос.