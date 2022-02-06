Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник нарушил государственную границу и вел разведку местности, где сосредотачиваются для совместных учений белорусские и российские военнослужащие.

Об этом Лукашенко сказал в интервью Владимиру Соловьеву.

"Мы вытянули мозги, и мы сегодня знаем, откуда он вылетел. Мы его полностью маршрут видели. Вы же знаете, что если у тебя в руках мозги беспилотника, ты видишь его маршрут и откуда он вылетел. Это украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, белорусские пограничники визуально сразу обнаружили аппарат, ситуация была взята на контроль.

"Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что поручил понаблюдать, затем с помощью спецтехники посадить его на белорусской территории и не торопиться это обнародовать, потому что сначала нужно было разобраться, кто запустил беспилотник и как они будут реагировать.

"И мы это время контролировали, а потом мы проинформировали общественность. Но некоторые… Начали кричать, что я ждал, когда Шойгу приедет. А Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общее. И, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там общее командование... Для учений. И уже все всё знали. Не подбирали мы никакого момента (для обнародования информации об украинском беспилотнике)", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская сторона отвечает "адекватно, симметрично" на этот инцидент.

"Вы хотите, чтобы из-за пилотника-беспилотника войну начали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Напомним, 3 февраля, в министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и заявили ему протест. МИД Беларуси заявляли, что 24 января в воздушном пространстве страны зафиксировали украинский беспилотник, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил. В связи с этим инцидентом в МИД вызвали посла и заявили ему протест.

Также мы писали о том, что в Киеве назвали провокацией заявление Минска о пересекшем границу и сбитом украинском беспилотнике.