Сегодня, 3 февраля, в министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и заявили ему протест.

Об этом сообщает Белта.

МИД Беларуси заявляет, что 24 января в воздушном пространства страны зафиксировали украинский беспилотник, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил.

В связи с этим инцидентом в МИД вызвали посла и заявили ему протест.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - рассказали в МИД.

Напомним, пограничники Беларуси готовятся к усилению южных рубежей своей страны с Украиной.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.