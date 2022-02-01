Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня, 1 февраля, приедет в Украину с рабочим визитом, заявил, что его страна планирует передать нашей новое оружие. Речь идет о польском переносном зенитно-ракетном комплексе "Гром".

Об этом сообщает "Польское радио".

Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны".

Кроме того, глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что Варшава передаст Украине снаряды для систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь. Кроме того, в интервью польской газете глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Варшава оказывает Киеву сильную политическую поддержку.

Вместе с тем, как сообщалось, Польша не собирается отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ.

Также мы писали о том, что в правящей партии Германии решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц.