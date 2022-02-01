Правящие в Германии социал-демократы решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц из бывших запасов ГДР.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По информации журналистов, после консультаций по украинскому вопросу на высшем уровне лидеры социал-демократов, по-видимому, пришли к единому мнению: летальное оружие не должно поставляться в Украину. Газета пишет, что на совещании также была достигнута договоренность об отказе от передачи гаубиц со складов ГДР из Эстонии в Украину.

Отмечается, что Эстония хочет поставить в Украину девять артиллерийских 122-миллиметровых гаубиц из бывших запасов ГДР и запросила одобрение правительства Германии.

"Я не верю в поставки оружия в кризисные зоны, независимо от того, из какой страны оно поступает", - заявил после консультаций председатель СДПГ Ларс Клингбейл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эстония планирует передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin с разрешения США.

Также мы писали, что в немецком правительстве полностью исключили возможность поставок летального вооружения Украине.