В Министерстве обороны Нидерландов проводят инвентаризацию вооружения, которое можно поставить в Украину. За поставки оборонного оружия Киевы высказалась как правящая партия VVD (Народная партия за свободу и демократию), так и оппозиционная Партия труда.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

Указано, что Киев уже обратился к Нидерландам с просьбой о помощи в вооружении и Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно поставить. К поставкам оборонительного оружия Украине относятся и в правящей партии и в оппозиционной Партии труда.

Депутат оппозиционной Партии труда Кати Пири считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе с кибератаками, провести обучение или поставить противотанковое оружие.

Депутат от правящей партии Брекельманс думает о радарах и датчиках обнаружения, высокоточном оружии, противотанковом оружии или средствах противовоздушной обороны. При этом в обеих партиях высказываются против отправок солдат в Украину.

Напомним, в Нидерландах и раньше заявляли о готовности отправить в Украину оружие, но если будет запрос через НАТО. При этом в странах Альянса разные взгляды на поставки оружия в Украину.

Например Германия уже неоднократно заявляла о том, что не станет поставлять оружие Украине.

В то же время США уже отправляет Украине военную помощь.