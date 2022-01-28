Поставки летального оружия в Украину со стороны Германии полностью исключены, поскольку правительство придерживается позиции, которая делает невозможным экспорт вооружений в кризисные регионы.

Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Он придерживается мнения, что конфликт в Украине можно урегулировать только дипломатическим путем. Также Хебештрайт добавил, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее "политические и экономические последствия".

Напомним, летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. В ответ на это в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

Тем ни менее, в январе текущего года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину.

Также сообщалось, что Шольц уже ни один раз говорил о том, что Германия не будет поставлять оружие Украине.

Как сообщалось, в качестве военной помощи Германия передаст Украине пять тысяч немецких касок и поможет с ремонтом бункера под Одессой.