В Кремле ответили на инициативу российских политиков оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР", заявив, что глава Российской Федерации Владимир Путин проинформирован о данной идее, однако какой-либо реакции он не давал.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, разделяет ли президент РФ позицию, что нужно помочь с поставкой вооружений на Донбасс, Песков ответил:

"Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы".

Мы также писали о том, что член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада.

Тем временем "глава ДНР" Денис Пушилин уже поприветствовал обращение первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака о предоставлении "республикам" вооружения.