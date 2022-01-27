Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не откажется от своей политики в отношении нацменьшинств, то это значительно ограничит способность венгерского правительства оказывать поддержку Киеву в случае конфликта с РФ.

Об этом глава МИД сказал в интервью для Magyar Nemzet.

"Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не отступят от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе, в случае конфликта", - заявил министр.

Сийярто напомнил о прошлогоднем разговоре президента Украины Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого Зеленский "очень позитивно нарисовал будущее двусторонних отношений". Однако вскоре после разговора он всне законопроект, согалсно которому двойное гражданство лишает права на государственную должность.

"Это значит, что он хочет почти полностью исключить венгров от принадлежности к национальным общинам. Приведу другой пример: украинцы обратились к нам с просьбой помочь поставлять газ в Украину через Венгрию. Мы сказали этому "да", за первые три месяца года через Венгрию в Украину стало возможным транспортировать 700 миллионов кубометров газа, что является одним из наиболее значимых импортов с запада. В то же время в вопросах, касающихся венгерского национального сообщества, прогресс не достигнут", - объяснил глава МИД.

Ранее в Венгрии заявили, что Украине для вступления в НАТО нужно работать над уважением прав нацменьшинств.

Напомним, еще осенью в Венгрии заявляли о продолжении блокирования вступления Украины в НАТО за нарушение прав венгров.