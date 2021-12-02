Верховная Рада Украины в ходе заседания в четверг, 2 декабря, ратифицировала протокол к межправительственному соглашению Венгрии, Румынии, Словакии и Украины о создании многонационального инженерного батальона для помощи в ликвидации последствий катастроф в бассейнах Дуная и Тисы.

Соответствующий законопроект №0129 в целом поддержали 282 народных депутата.

В пояснительной записке к документу говорится, что ратификация протокола позволит расширить деятельность многонационального инженерного батальона по оказанию помощи местному гражданскому населению и участию в ликвидации последствий катастроф в бассейнах рек Тиса и Дунай.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции стремительно нарастает экологическая морская катастрофа, которая грозит всему Черному морю. А значит – и украинскому побережью. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Также сообщали, что в Кабмине хотят наказывать за экологические преступление тюрьмой до трех лет.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский подписал законы об экологическом транспорте.