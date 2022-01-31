Завтра, 1 февраля, премьер министр Великобритании Борис Джонсон и его польский коллега Матеуш Моравцкий посетят Киев с рабочим визитом, во время которого намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Более детальной информации о новом формате пока нет. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

Что это за "тройственный союз" и зачем его создают британцы подробно разбирался журналист "Страны" Александра Харченко.

Между тем, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетят Украину с рабочим визитом 7 и 8 февраля. По словам руководителя французской дипломатии, они продолжат мобилизацию, "особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности".

Так же мы сообщали, что несмотря на то, что в Пекине у президента РФ Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры-2022, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, в Кремле не исключают переговоров с Владимиром Зеленским.