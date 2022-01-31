Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину во вторник, 1 февраля. Но перед этим он собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Independent.

По данным издания, беседа Джонсона и Путина ожидается в о второй половине дня понедельника, 31 января. А уже завтра он прибудет в Украину в компании главы МИД Британии.

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - заявил британский премьер Джонсон.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сегодня подтвердили визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев. Также он заявил о сетевой дипломатии по сдерживанию России, а в МИД РФ в ответ вспомнили о сетевом маркетинге.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за ситуации вокруг Украины премьер Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Японию.

Также мы сообщали, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину в случае вторжения РФ.