Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на этой неделе планирует побывать в Киеве, из-за ситуации вокруг Украины отменил готовящийся визит в Японию.

Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило агентство Kyodo.

Визит Джонсона в Японию должен был состояться в середине февраля, но сейчас британская сторона уведомила Токио об отмене визита, в частности, "из-за обострения ситуации вокруг Украины".

Официально о готовящемся визите не объявлялось, однако японский телеканал NHK 29 января сообщил, что Джонсон посетит Японию в середине февраля и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Предполагалось, что стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с новым коронавирусом, а также меры по достижению декарбонизации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности".

Напомним, Джонсон заявил, что картина вокруг украинских границ становится "все более тревожной".

Также мы писали, что Борис Джонсон заявлял о намерениях улучшить отношения с Россией и усилить военное присутствие у ее границы.