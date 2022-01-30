В воскресенье, 30 января, министр обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Анита Ананд прилетела в Украину с делегацией. В Киеве делегацию встречал заместитель министра обороны Александр Полищук.

"В программе визита, среди всего прочего, предусматривается встреча с Министром обороны Алексеем Резниковым", - рассказали в ведомстве.

Напомним, власти Канады рассматривают возможность отправки Украине стрелкового оружия и военного снаряжения на фоне ситуации на российско-украинской границе. По информации журналистов, когда премьер Канады Джастин Трюдо говорил о предоставлении кредита Украине, он намекнул на предоставление дополнительной военной помощи

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство Канады собирается выделить нашему государству материальную помощь в размере 120 млн канадских долларов (или почти 96 млн долларов США - Ред.). Действующий гарант связывает такое решение с обеспечением безопасности в Европе.

До этого мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине, а также военной помощи, которая будет состоять из "нелетального оборудования" и "поможет противостоять угрозе российского вторжения".