Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство Канады собирается выделить нашему государству материальную помощь в размере 120 млн канадских долларов (или почти 96 млн долларов США - Ред.). Действующий гарант связывает такое решение с обеспечением безопасности в Европе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он.

Ранее мы писали, что в конце октября прошлого года Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Эти средства направили на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику.

Между тем, в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.

Мы также сообщали о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что украинская сторона договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Евросоюза в первой половине этого года.