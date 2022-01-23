Власти Канады рассматривают возможность отправки Украине стрелкового оружия и военного снаряжения на фоне ситуации на российско-украинской границе.

Об этом сообщает CBC.

По информации журналистов, когда премьер Канады Джастин Трюдо говорил о предоставлении кредита Украине, он намекнул на предоставление дополнительной военной помощи.

CBC сообщает, что речь идет о поддержке, которая поможет в оснащении сил территориальной обороны. В частности, в Украину могут отправить стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки.

Окончательное решение пока не принято. Источники утверждают, что объявление ожидается после виртуального заседания правительства на следующей неделе.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как и зачем Запад увеличивает поставки оружия в Украину.

Также мы сообщали, что 22 января в Украину прибыла первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи на $200 млн.

Кроме того, мы писали, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что сейчас передача Украине вооружения не является эффективной для урегулирования конфликта на Донбассе.