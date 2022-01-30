Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его семья, после начала многотысячного митинга в Оттаве, покинули свой дом в столице и отправились в секретное место.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники, Independent и BBC.

По данным источников CBC, семья Трюдо покинула дом из-за проблем с безопасностью.

Офис премьер-министра сообщил, что не будет комментировать местонахождение политика по соображениям безопасности.

В субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.

Движение назвали "Конвоем Свободы" - он был вызван обязательной вакцинацией для дальнобойщиков, пересекающих границу Америки и Канады, которую ввело либеральное правительство Трюдо в начале января этого года.

Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.

Протестующие собираются остаться в центре Оттавы у Парламентского холма на выходные. Их требования возросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до остановки обязательной вакцинации по всей стране.

В эти выходные мероприятия могут посетить около 10 тысяч человек, а полиция Оттавы получила подкрепления из Торонто, Лондона, Йорка и Дарема, а также полиции провинции Онтарио.

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Ранее мы также писали, как в Праге прошла демонстрация против планов чешских властей провести обязательную вакцинацию от коронавируса пожилых жителей республики и представителей определенных профессий с участием 4 тысяч активистов.