В ближайшие дни в Украину одновременно приедут премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в понедельник, 31 января.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов - уже практически на пути. Так же и мой британский коллега", - сказал Кулеба.

По его словам, на следующей неделе Украину посетят также главы дипломатии ряда центральноевропейских стран.

"Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в "нормандском формате", - добавил Кулеба.

Министр пояснил, что еще в прошлом году призвал всех партнеров приехать в Украину в гости именно в январе-феврале, в первую очередь для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные должностные лица.

Напомним, источники в британском правительстве утверждают, что британский премьер Джонсон посетит Украину, а после этого полетит на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Также из-за ситуации вокруг Украины британский глава правительства отменил готовящийся визит в Японию.

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба заявил о сетевой дипломатии по сдерживанию России. В МИД РФ в ответ вспомнили о сетевом маркетинге.