Польские власти предложили Украине безвозмездную военно-техническую поддержку, а уже на этой неделе ожидаются переговоры министров обороны Украины и Польши.

Об этом сообщает газета "Речь Посполита" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Украинское оборонное ведомство информировало "Речь Посполиту", что Киев ... получил от польского Минобороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - говорится в публикации.

Кроме того, в интервью польской газете глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Варшава оказывает Киеву сильную политическую поддержку. Но военной помощи до сих пор не было.

"На сегодняшний день мы не получили ничего. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если говорить о военной поддержке, то таких поставок пока не было", - сообщил Резников.

По его мнению, это связано с тем, что он пока не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком. За последние месяцы они даже ни разу не разговаривали по телефону.

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