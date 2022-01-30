Министр обороны Канады Анита Ананд, прибывшая 30 января в Киев с официальным визитом, заявила, что находящийся в Украине канадский военный контингент переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.

Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на слова Аниты Ананд в воскресенье, 30 января.

"Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил", - рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве.

Глава Минобороны Канады добавила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.

"В целом, это укладывается в логику нагнетания паники вокруг "угрозы российского вторжения в Украину", вероятность которого со все большим раздражением опровергают в Киеве.

Но с чисто военно-политической точки зрения такое поведение "канадских союзников" вряд ли будет способствовать поднятию боевого духа в Украине", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что власти Канады рассматривают возможность отправки Украине стрелкового оружия и военного снаряжения на фоне ситуации на российско-украинской границе. По информации журналистов, когда премьер Канады Джастин Трюдо говорил о предоставлении кредита Украине, он намекнул на предоставление дополнительной военной помощи.

Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине, а также военной помощи, которая будет состоять из "нелетального оборудования" и "поможет противостоять угрозе российского вторжения".