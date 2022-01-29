Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что Украина "выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса".

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова венгерского политика.

На вопрос журналистов о принятия Украины в НАТО Бенке заявил, что Венгрия долгое время поддерживала стремление соседней страны стать членом альянса.

"Но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии", - сказал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Кроме того, "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не откажется от своей политики в отношении нацменьшинств, то это значительно ограничит способность венгерского правительства оказывать поддержку Киеву в случае конфликта с РФ.