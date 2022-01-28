На границе с Беларусью польские военные обнаружили манекен мигранта.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Польши в пятницу, 28 января.

В Минобороны Польши заявили, что куклу, имитирующую мигранта, нашли в районе заставы Пограничной стражи в Михалове. По мнению сотрудников ведомства, манекен мог использоваться для дезинформации.

"В районе заставы Пограничной стражи в Михалове на приграничной полосе найден манекен, изображающий мигранта, который может использоваться белорусскими службами для дезинформации. Это еще один пример того, как работают белорусские службы", - говорится в сообщении ведомства.

W rejonie PSG Michałowo, na pasku granicznym, znaleziono manekina pozorującego migranta, który może posłużyć służbom białoruskim do dezinformacji. To kolejny przykład jak działają służby białoruskie.#granica pic.twitter.com/vIDcAqnwWM January 28, 2022

Напомним, что в декабре прошлого года в Польше заявили об очередном штурме государственной границы мигрантами из Беларуси. По словам польских пограничников, белорусские силовики помогли группе из 28 мигрантов пересечь рубеж, "ослепляя польских военных лазерами и бросая в них камни".

Ранее "Страна" сообщала, что польские пограничники объявили о начале строительства ранее анонсированного заграждения высотой более пяти метров и протяженностью 186 километров на польско-белорусской границе.

Также мы писали, что Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.