Польский дезертир Эмиль Чечко, который перешел в декабре из Польши в Беларусь, рассказал следователям, что знает об убийствах более 240 человек.

Об этом пишет "Спутник Беларусь".

Он рассказал, что с 8 июня 2021 года он вместе с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польской Семянувки.

Тела мигрантов, по его словам, закапывали в подготовленные ямы в лесу. Также Чечко заявил, что ему известно о других актах убийств беженцев.

Напомним, в декабре Чечко уже рассказывал, что был свидетелем убийств и заявлял о свежих могилах у границы. Тогда парень рассказал, что среди польских пограничников процветает пьянство: там не пьют только водители. Кроме того, пограничники брали солдатов срочной службы, поили их и приказывали кого-нибудь убить. А во время патрулирования вместе с солдатами целились тем в головы, в том числе Эмиля, чтобы заставить их стрелять по мигрантам.

Также "Страна" писала о том, что на границе с Беларусью насмерть захлебнулся рвотой пьяный польский солдат. Расследованием дела о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи границы с Беларусью занялась прокуратура.