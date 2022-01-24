Польша не планирует направлять свои войска в Украину в случае вторжения войск Российской Федерации.

Об этом в интервью, опубликованном 24 января в польской "Газете правной", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины Войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - сказал он.

"Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры по поставке оружия продолжаются", - добавил он.

Солох напомнил, что "вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".

Комментируя ситуацию о присутствии польских военных в Украине сейчас, Солох сказал, что "это зависит от проводимых там учений".

"Военное сотрудничество Польши и Украины в первую очередь охватывает миссии по тренировкам, в них мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц", - объяснил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина, Польша и Литва наращивают военную мощь на границах России и Беларуси, тем самым вынуждая Минск и Москву реагировать.

Помимо этого, власти Великобритании рассматривают возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.