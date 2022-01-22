Власти Великобритании рассматривают возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время брифинга.

"Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа", - сказала она.

Британский совет по геостратегии опубликовал в Twitter карту предполагаемого союза, на которой территории трех стран соединены осью. А РФ и Беларусь представлены как враждебные тройственному союзу государства.

"Выступая сегодня в Институте Лоуи, министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс очертила в общих чертах формирование нового "трехстороннего" союза между Британией, Польшей и Украиной. Как выглядит этот новый союз? И каково его геостратегическое значение? Показываем на этой полезной карте", - написали в совете.

Напомним, отношения между Россией и Западом в связи с переговорами по безопасности будут накаляться. Не исключены силовые демонстрации, и не обязательно вокруг или внутри Украины.

Также мы сообщали, что Британия может направить сотни военных в соседние с Украиной страны в качестве "сдерживающего фактора" для РФ.

Кроме того, мы писали, что Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет.