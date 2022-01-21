Великобритания может отправить сотни своих военнослужащих в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать в качестве "сдерживающего фактора" для России.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Сейчас правительство Великобритании изучает возможность отправки нескольких сотен военнослужащих в Латвию, Литву, Польшу или Эстонию. Идею усиления присутствия НАТО в восточноевропейских странах в качестве сигнала о готовности сдерживать действия Москвы государства-члены альянса обсуждали на высоком уровне.

Отмечается, что сейчас Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых 830 являются подданными королевства. Кроме того, 140 британских военнослужащих числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США. Решение разместить батальоны НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите организации в Варшаве в 2016 году.

Также Великобритания на этой неделе направила 30 военных инструкторов в Украину, которые будут обучать военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми управляемыми ракетами.

Напомним, Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет.

Также мы писали о том, что министр обороны Британии заявил о готовности передать Украине больше оружия.