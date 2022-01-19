Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях "серьезной вероятности российского вторжения".

Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в интервью радиостанции LBC.

"Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам", - сказал он, добавив, что Украина сталкивается с "экзистенциальной угрозой" (угрозой потери существования - Ред.) со стороны России.

Напомним, вчера в украинских аэропортах село четыре военно-транспортных самолетов ВВС Британии. Тогда британское издание The Guardian сообщило, что в столицу завозят противотанковые комплексы NLAW - аналоги "Джавелинов", но не такие мощные. После этого в Министерстве обороны Украины опубликовали видео с разгрузкой в аэропорту этого оружия.

Кроме того, сообщалось, что в Кремле ранее называли чрезвычайно опасными планы Запада предоставить Украине оружие.

Также мы писали, что американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие, если Россия решится на полномасштабное военное вторжение.