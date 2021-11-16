Глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что западное оружие, в том числе и полученные от США "Джавелины", не поможет Украине.

Об этом он заявил в эфире "Соловьёв Live".

"Для вооружённых сил России это небольшая головная боль. Это большая головная боль для украинцев, потому что они слепо верят и сильно надеются. И когда в первые минуты они поймут, что их надежды оказались абсолютно беспочвенными, они сильно разочаруются", - сказал Картаполов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в конце октября в Киев привезли третью по счету поставку военной помощи США с "Джавелинами" - противотанковыми комплексами, чья ракета умеет сама наводиться на цель и без помощи человека поражать ее. Мы рассказывали, зачем Байден прислал в Киев новую партию "Джавелинов".

Кроме того, мы рассказывали о том, что 14 ноября в Украину прибыла четвертая партия военной помощи США на $60 млн, речь о 80 тысячах килограммов боеприпасов. Всего с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.