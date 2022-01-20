Великобритания готова поставить Украине дополнительную партию оружия в знак поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Об этом со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пишет The Daily Mail.

"Мы помогаем им (Украине - Ред.) наращивать обороноспособность уже восемь лет, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", - сказал британский министр.

По словам Уоллеса, сейчас обсуждается вопрос об отправке в Украину дополнительного оборонительного вооружения.

Кроме того, в сети появилось видео со всеми рейсами британских военно-транспортных самолетов, направлявших грузы в Украину в период 17-19 января. Все они были совершены в обход территории Германии.

Он также напомнил, что накануне украинские военные получили партию из тысяч противотанковых управляемых ракет.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины опубликовали видео с разгрузкой в аэропорту этого оружия.

Также мы писали, что США разрешили странам Балтии поставлять Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое американское оружие.

Вместе с тем, посольство России в Соединенных Штатах Америки призвало Вашингтон отказаться от планов поставок оружия Украине и не нагнетать напряженность.