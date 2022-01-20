Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное вторжение России в Украину станет катастрофой не только для Украины, но и для Европы.

Об этом сообщает BBC в четверг, 20 января, со ссылкой на интервью Алексея Резникова.

По словам министра обороны Украины, в случае вторжения Российской Федерации в Украину на границе с Польшей и, возможно, другими странами появятся миллионы мигрантов.

"И да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - заявил Алексей Резников.

Алексей Резников считает, что главная цель Кремля - устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в Украине.

Напомним, что в Белом доме объяснили, что США посчитают российским вторжением в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок оружия Украине и не нагнетать напряженность.

Также мы писали, что в Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.

Вместе с тем, в МИД РФ заявили об отсутствии планов нападать на Украину.