И ещё одно последствие истерии в западных СМИ вокруг "подготовки вторжения России в Украину".

Руководитель киевского риелтерского агентства Best&Seller Ирина Луханина сообщила "Стране", что иностранцы сейчас активно пытаются избавиться от киевской недвижимости.

"В последние годы иностранцы в структуре покупателей недвижимости составляли 8-12%. Многие вкладывались в коммерческую недвижимость, интересовались также жильем под аренду.

Что происходит сейчас? Часть иностранцев, которые проинвестировали в первичку, пытаются продать недострой путем переуступки прав собственности. По цене они даже в плюсе, так как за последний год первичка подорожала на 20-25%.

Также в нашей практике были случаи, когда иностранный собственник сначала хотел сдавать квартиру в аренду, а затем, по мере того, как нагнеталась ситуация с вторжением России, решил ее продать.

Точно так же и по коммерческой недвижимости - если объект недостроен или там никто не живет, многие выставляют на продажу.

Если, к примеру, квартира или коммерческий объект сданы в аренду, постояльцев никто не выгоняет и по статусу недвижимости ничего не меняется.

Стоит отметить, что от украинской недвижимости избавляются, в первую очередь, иностранцы, которых с нашей страной, кроме желания подзаработать, ничего особо не связывает, и кто не знает "внутренних течений". Они пытаются "вынуть" даже самые небольшие деньги, скажем, за квартиру эконом-класса в спальном районе.

Те, кто, скажем, давно тут живет или ведет бизнес, сохраняют спокойствие и вообще относятся к слухам с изрядной долей скепсиса.

В январе на рынке наблюдается традиционное затишье, поэтому тенденции могут измениться с 1 февраля. Тогда можно будет более точно судить о масштабах бегства иностранцев с нашего рынка недвижимости.

Также на поведение продавцов и покупателей - и иностранных, и украинских - повлияет курс доллара. Если он повысится до 31-32 гривен за доллар, можно ожидать отката цен на жилье на вторичке", - считает Ирина Луханина.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме считают, что Россия может захотеть атаковать Украину в любой момент.

Также мы писали, что в МИД РФ назвали дезинформацией заявления Пентагона о подготовке "провокации" РФ против Украины.