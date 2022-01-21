Испания направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях на фоне роста напряженности в регионе из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Об этом со ссылкой на испанского министра обороны Маргариту Роблес пишет Reuters.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО", - сказала Роблес.

По ее словам, отправленный Испанией тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Также испанский министр заявила что Мадрид предпочитает "исключительно дипломатический ответ" на урегулирование конфликта.

Напомним, недавно американский президент Джо Байден заявил, что США не будут сокращать военное присутствие в Европе и даже собираются увеличить его в случае вторжения в Украину.

Также мы писали о том, что на встрече с НАТО россияне предложили ограничить военную деятельность в Европе.