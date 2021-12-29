Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу ситуации на российско-украинской границе.

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает Associated Press.

В Пентагоне заявили, что изменение расписания американского военного корабля USS Harry S. Truman и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.

"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил представитель Пентагона на условиях анонимности.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

Напомним, 25 декабря Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.

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