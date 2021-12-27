В текущем году на украинско-российской границе в Луганской области построили стокилометровый забор, который обтянут колючей проволокой. Высота забора - два метра.

Об этом сообщает "Общественное".

В этом году на границе был построен забор высотой в два метра, протяженностью в сто километров. Кроме того, было установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Указано, что село Россыпное Троицкой объединенной территориальной общины находится в 200 километрах от линии разграничения. В населенном пункте проживает всего 350 человек, и до того, как был установлен забор, местные пересекали границу напрямую

"Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволока. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь надо ехать за 500 километров в Харьков", - жалуется местная жительница.

При том, что противтранспортный ров и контрольно-следовая полоса на границе помогают следить за нарушителями границы и останавливать их, сдержать наступление регулярной российской армии (если оно начнется) укрепления не смогут.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит очередные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения вооруженных сил Украины", - сказала спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Напомним, Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.

Также сообщалось, что генсек НАТО предложил Путину использовать праздники, чтобы отвести войска РФ от границ Украины.