Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может продлить забор на границе с Беларусью до границы с Украиной.

Об этом сообщает rmf24.pl.

По словам Качиньского, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии".

"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - заявил он.

По его словам, пока неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия и по какой модели пойдут россияне.

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - оценил Качиньский.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Польша до середины следующего года построит пятиметровый забор протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью.

При этом еще в августе Министерство внутренних дел Польши приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Кроме этого, мы писали, что Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.