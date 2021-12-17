Украина планирует подать в Арбитражный суд заявление на Польшу в случае отказа с польской стороны в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова во время часа вопросов к парламенту.

"Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж", - сказал министр.

Кроме того, Кубраков также добавил, что за последние 5-6 лет товарооборот между Украиной и Польшей вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось на 40 тыс. в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил информацию о том, что следующие меры, которые предпримет Украина - соответствующий арбитраж про невыполнение соответствующего пункта соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран.

"И я лично, и президент Украины на наивысшем политическом уровне в Евросоюзе и с республикой Польша ведем довольно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры и действительно, следующий шаг - это соответствующий арбитраж", - заявил он.

Кроме того, напомним, что "Страна" информировала о том, что с 15 декабря, изменились правила въезда в Польшу для украинцев. Теперь нужен не только сертификат вакцинации от коронавируса, но и отрицательный результат теста на него.