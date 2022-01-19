Военно-морские силы Швеции объявили, что все шесть российских десантных кораблей Балтийского флота России проекта 775 покинули регион Балтийского моря, и могут направляться в Черное море.

Об этом сообщает издание The Drive.

По данным издания, трио российских десантных кораблей покинуло регион Балтийского моря на следующий день после того, как три других подобных десантных корабля покинули этот район.

Конечный пункт назначения этих кораблей неизвестен, но есть опасения, что эти перемещения военно-морских сил могут быть связаны с продолжающимся кризисом между Россией и Украиной.

Десантные корабли проекта 775 "Ропуча" "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец", а также десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" "Петр Моргунов" были замечены на севере через датский пролив Большой Бельт.

Большой Бельт - один из ряда проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. Вчера в ту же поездку отправились еще три корабля проекта 775: "Королев", "Минск" и "Калининград".

Все десантные корабли Балтийского флота покинули регион Балтики. Источник: YouTube

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