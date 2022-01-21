Боевой фрегат Вооруженных сил Канады направляется на шесть месяцев в Европу.

Об этом говорится на странице Атлантического флота Канады в сети Твиттер.

Боевое судно "Монреаль" отправилось на пол года в заграничную командировку в рамках операции Reassurance. На борту находится 240 моряков, офицеров и авиаторов,

Планируется, что боевое дежурство экипаж фрегата будет нести в Средиземном и Черном морях.

В рамках операции Reassurance в Латвии уже четыре года несут службу 540 канадских военных. Новый фрегат усилит военное присутствие Канады в Европе.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что военно-морские силы Швеции объявили, что все шесть российских десантных кораблей Балтийского флота России проекта 775 покинули регион Балтийского моря, и могут направляться в Черное море.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу ситуации на российско-украинской границе.