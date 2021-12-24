В Одесский порт зашел новейший французский военный корабль Auvergne D654, который находится в водах Черного Моря уже почти две недели.

Об этом сообщает "Думская" 24 декабря.

Многоцелевой фрегат Auvergne D654 введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Это - десятый корабль НАТО, посетивший Одессу в этом году. Auvergne D654 зашел в Черное море 14 декабря и пробудет в Одессе до 28 декабря.

Данный фрегат является самым современным кораблем французского флота, его длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров.

Напомним, ранее мы уже сообщали о прибытии Auvergne D654 в воды Черного моря. Он прошел Босфор и попал в черноморские воды.

Также мы писали, что летом в акваторию Одесского порта вошли два корабля НАТО британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Defender попал в Черное море первый раз. Оба военных судна входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, вышедшего недавно в кругосветный поход.

Еще весной в порт Одессы зашел американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton. Фрегат США в начале апреля вышел из США, проплыл Атлантику, посетил военно-морскую базу Рота, что в Испании, и базу в Неаполе. Отметим, что это первый визит корабля американской береговой охраны начиная с 2008 года, когда в украинский порт заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).