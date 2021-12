Многоразовый американский корабль New Shepard, стартовавший в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов, совершил успешную посадку.

Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика Blue Origin в субботу, 11 декабря.

В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира - старшая дочь первого американца, совершившего космический полёт, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре платных туриста - филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-19 был осуществлен в 10:02 по времени Восточного побережья США (в 17:02 по Киеву) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Полет продлился около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом).

В общей сложности, капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут и после снижения с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку.

